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7 февраля • обновлено в 08:33
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Украинские гимнастки выступят на крупном турнире в России

2.1т
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Украинские спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная поучаствуют в международном турнире по художественной гимнастике, который пройдет в Москве.

"Тренерский штаб сборной Украины принял решение об участии наших спортсменок Евы Мелещук и Кристины Пограничной в Гран-при по художественной гимнастике в Москве", – написано в официальном Instagram нашей команды.

Сборная Украины по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике

Укринформ

У нас свежие новости💥! ⠀ Тренерским штабом Сборной Украины🇺🇦 было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-При по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года. ⠀ Пожелаем нашим девочкам удачи ! 🍀 ⠀ ⠀ 〰️〰️〰️ #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg #[u #художественнаягимнастика #teamukrainerg #teamukrainergfamily @irina.deriugina @ireesha_b @marinak_20 @_yevameleshchuk_ @khrystya_pohranychna ⠀ Photo credit: @mariyamuz

Публикация от Ukrainian Rhythmic Gymnastics (@team_ukraine_rg)

Соревнования будут проходить в столице России с 7 по 9 февраля. В нем примут участие спортсменки из 37 стран мира. "Гран-при Москва 2020" станет первым международным турниром высокого ранга в этом олимпийском году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по художественной гимнастике также приняла участие в юниорском чемпионате мира в Москве, который прошел в июле 2019 года.

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Тема
художественная гимнастика
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Добро пожаловать в Россию Удачи вам
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фил филька
фил филька
упорыши это очевидная зрада. как во время вой ны можно ездить на соревнования? если даже она гибридная то получается из явной вой ны в гибридную превращаете именно вы. и покупки твэлов и угля также превращает ее в гибридную. а теперь вопрос нафига вам гибридная и не заметная вой на? орать на весь мир про явную то легче будет, больше доказательств. а так посмотрит мир на эти соревнования и подумает - все таки гражданская а не с россией)))
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Ну шо, на Миротворец их? А если победят? Да уж, дилемма.
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