Украинские гимнастки выступят на крупном турнире в России

Украинские спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная поучаствуют в международном турнире по художественной гимнастике, который пройдет в Москве.
"Тренерский штаб сборной Украины принял решение об участии наших спортсменок Евы Мелещук и Кристины Пограничной в Гран-при по художественной гимнастике в Москве", – написано в официальном Instagram нашей команды.
Сборная Украины по художественной гимнастике
Укринформ
У нас свежие новости💥! ⠀ Тренерским штабом Сборной Украины🇺🇦 было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-При по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года. ⠀ Пожелаем нашим девочкам удачи ! 🍀 ⠀ ⠀ 〰️〰️〰️ #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg #[u #художественнаягимнастика #teamukrainerg #teamukrainergfamily @irina.deriugina @ireesha_b @marinak_20 @_yevameleshchuk_ @khrystya_pohranychna ⠀ Photo credit: @mariyamuz
Соревнования будут проходить в столице России с 7 по 9 февраля. В нем примут участие спортсменки из 37 стран мира. "Гран-при Москва 2020" станет первым международным турниром высокого ранга в этом олимпийском году.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по художественной гимнастике также приняла участие в юниорском чемпионате мира в Москве, который прошел в июле 2019 года.
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