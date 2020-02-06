Украинские гимнастки выступят на крупном турнире в России

Украинские спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная поучаствуют в международном турнире по художественной гимнастике, который пройдет в Москве.

"Тренерский штаб сборной Украины принял решение об участии наших спортсменок Евы Мелещук и Кристины Пограничной в Гран-при по художественной гимнастике в Москве", – написано в официальном Instagram нашей команды.

Сборная Украины по художественной гимнастике Укринформ

Соревнования будут проходить в столице России с 7 по 9 февраля. В нем примут участие спортсменки из 37 стран мира. "Гран-при Москва 2020" станет первым международным турниром высокого ранга в этом олимпийском году.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по художественной гимнастике также приняла участие в юниорском чемпионате мира в Москве, который прошел в июле 2019 года.

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