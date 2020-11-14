Украинские гандболистки устроили массовую драку "стенка на стенку". Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 21:16, 14.11.2020 Обновлено: 21:16, 14.11.2020

Гандболистки херсонской "Днепрянки" и николаевского "Реала" устроили массовую драку в матче 5-го тура чемпионата Украины в Суперлиге.

При счете 27:24 в пользу хозяев, разыгрывающая "Реала" Кристина Бабий жестко сыграла с линейной "Днепрянки" Каролиной Савченко. 26-летняя гандболистка из Херсона не выдержала и зарядила мячом в оппонентку.

На защиту одноклубницы бросилась Светлана Аксенова. После этого на паркете началась потасовка, к которой затем подключился и тренерский штаб команд.

В итоге судьи удалили и Аксенову и Савченко. Встреча завершилась со счетом 30:28 в пользу "Днепрянки".

Как сообщал OBOZREVATEL, игроки "Сокола" и "Ледяных Волков" устроили массовую драку в третьем периоде киевского дерби в чемпионате Украины по хоккею УХЛ Париматч.

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