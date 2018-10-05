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Украинская шахматистка завоевала "золото" Олимпиады-2018

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Украинка Мария Музычук завоевала золотую медаль Всемирной шахматной Олимпиады-2018 с лучшим результатом на второй доске в последний день соревнований, которые проходили в грузинском Батуми.

В десяти партиях украинская чемпионка набрала 8 очков и 2616 рейтинговых баллов.

Украинская шахматистка завоевала "золото" Олимпиады-2018
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Сестра Марии Музычук Анна поздравила победительницу Олимпиады на своей странице в Facebook.

"Наша команда – серебряный призер Всемирной шахматной Олимпиады! Дополнительно сестричка завоевала "золото" за лучший результат на второй доске! Спасибо всем, кто нас поддерживал и верил в нас!", - подписала свой пост Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины завоевала серебряную медаль Всемирной шахматной Олимпиады-2018, уступив первое место Китаю.

Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Тема
шахматы
Персона
Мария Музычук
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