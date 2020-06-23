Украинская шахматистка объяснила, почему ездит на турниры в Россию

Украинка Анна Музычук объяснила, что на территории России проходят крупнейшие соревнования по шахматам, поэтому без участия в них ей стоит просто завершить карьеру.

"Что касается России, то там проводятся соревнования самого высокого уровня. Трудно изменить эту ситуацию. Президент FIDE (Международной шахматной федерации – Ред.) – русский, а в России на государственном уровне очень большая поддержка шахмат, туда вливают кучу денег. У меня просто нет выбора. Я должна ездить в Россию на официальные соревнования. Если не участвую в основных соревнованиях, то просто нужно заканчивать карьеру", – рассказала Музычук в интервью изданию Tribuna.

Украинка является трехкратной чемпионкой мира и Европы среди женщин. С 2004 по 2013 год она выступала за сборную Словении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Музычук стала вице-чемпионкой мира по блицу на первенстве планеты, которое состоялось в Москве.