Украинская призерка ЧМ объяснила, почему отказалась от борьбы с россиянкой

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе на соревнованиях по прыжкам в высоту.

Ярослава Магучих

Дважды обновив личный рекорд, Ярослава досрочно завершила соревнования с прыжком на 2,04 метра — этот результат гарантировал ей серебро. Хотя после этого украинка могла продолжить прыгать вместе с россиянкой Марией Ласицкене на 2,08 м и бороться за золото.

"Я самая молодая девушка в секторе, понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к такому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды", — рассказала спортсменка, слова которой передает "Чемпионат".

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября Ярослава Магучих принесла сборной Украины первую награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.

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