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1 октября • обновлено в 14:42
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Украинская призерка ЧМ объяснила, почему отказалась от борьбы с россиянкой

5.1т Читать материал на украинском

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе на соревнованиях по прыжкам в высоту.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Дважды обновив личный рекорд, Ярослава досрочно завершила соревнования с прыжком на 2,04 метра — этот результат гарантировал ей серебро. Хотя после этого украинка могла продолжить прыгать вместе с россиянкой Марией Ласицкене на 2,08 м и бороться за золото.

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"Я самая молодая девушка в секторе, понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к такому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды", — рассказала спортсменка, слова которой передает "Чемпионат".

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября Ярослава Магучих принесла сборной Украины первую награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.

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Персона
Ярослава Магучих
Место
Катар Доха
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Мощно, дерзко, проср..ала россиянке))
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Кор Павел
Кор Павел
Странно что обоз не назвал эту победу феерической
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5
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кор Павел,ты охуевший,в запой уйдёшь.
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руденко евгений
руденко евгений
а могла бы - запас был на 2.04...
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