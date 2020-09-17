Украинская легкоатлетка завоевала "золото", установив рекорд на турнире в Чехии

Украинская легкоатлетка Оксана Окунева, которая специализируется на прыжках в высоту, заняла первое место на турнире в Чехии.

Как сообщается на официальном сайте, наша спортсменка установила рекорд соревнований, покорив отметку в 1,86 метра. На втором месте оказалась представительница острова Сент-Люсия Леверн Спенсер, которая также сумела прыгнуть на 1,86 м, но стала второй из-за большего количества попыток. Третью позицию заняла украинка Юлия Чумаченко. Ей удалось покорить высоту 1,84 м.

Оксана Окунева заняла первое место, установив рекорд турнира в Чехии online.atletika.cz

Отметим, что Окунева является участницей Олимпиады-2016 и семикратной чемпионкой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Левченко, которая также специализируется на прыжках в высоту, выиграла турнир в Хорватии.

Кроме того, на престижных соревнованиях в Германии украинки Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заняли весь пьедестал.