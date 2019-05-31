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Украинская легкоатлетка взяла "серебро" Бриллиантовой лиги

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Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Стокгольме.

Наша соотечественница завоевала серебряную медаль в секторе для прыжков в высоту. Левченко со второй попытки взяла планку на отметке 1,90 метра. При этом победительницей стала россиянка Мария Ласицкене, которая показала результат 1,92 м.

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Еще одна украинка Ярослава Магучих заняла четвертое место, прыгнув на 1,83 м.

Отметим, что Левченко довольно долго сохраняла шансы на первое место, поскольку 1,90 м Юлия взяла со второй попытки, а Ласицкене – с третьей. Однако Мария затем прыгнула на 1,92 м. На этой высоте больше планку не взял никто из спортсменок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Левченко покорила соцсети горячим фото, вызвав шквал восторженных комментариев.

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Тема
легкая атлетика
Персона
Юлия Левченко
Место
ШвецияСтокгольм
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