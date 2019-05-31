Украинская легкоатлетка взяла "серебро" Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Стокгольме.

Наша соотечественница завоевала серебряную медаль в секторе для прыжков в высоту. Левченко со второй попытки взяла планку на отметке 1,90 метра. При этом победительницей стала россиянка Мария Ласицкене, которая показала результат 1,92 м.

Еще одна украинка Ярослава Магучих заняла четвертое место, прыгнув на 1,83 м.

Отметим, что Левченко довольно долго сохраняла шансы на первое место, поскольку 1,90 м Юлия взяла со второй попытки, а Ласицкене – с третьей. Однако Мария затем прыгнула на 1,92 м. На этой высоте больше планку не взял никто из спортсменок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Левченко покорила соцсети горячим фото, вызвав шквал восторженных комментариев.

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