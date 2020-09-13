Украинская легкоатлетка с рекордом выиграла международный турнир в Берлине

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук стала победительницей международного легкоатлетического турнира ISTAF в Берлине.

"Золото" 25-летней уроженке Хмельниччины принес прыжок на 6,87 м (-0,3). Этот показатель стал для украинки рекордным в сезоне.

В борьбе за первую строчку Марина опередила чемпионку мира Малайку Михамбо (Германия), показавшую результат 6,77 м (+0,6). 3-е место с 6,67 м (+0,7) у британки Джазмин Сойерс . Представительница Румынии Алина Ротару заняла 4-е место с 6,59 м.

Золотой прыжок Марины Бех Instagram ISTAF Берлин

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заняли первые три места на турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt в немецком Дессау.