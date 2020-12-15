Украинская легкоатлетка получила длительную дисквалификацию за допинг
Украинская легкоатлетка Виктория Хапилина, которая специализируется на беге, была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга.
Как сообщается на официальном сайте Отдела по добросовестности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit – AIU), в крови нашей соотечественницы нашли запрещенный препарат эритропоэтин. Он используется для улучшения подачи кислорода в мышцы, что позволяет спортсмену лучше выдерживать упражнения на выносливость.
11 октября 2020 года Хапилина сдала положительный допинг-тест после марафона в Софии, столице Болгарии, который закончился ее победой. Тогда 28-летняя украинка установила рекорд соревнований, преодолев дистанцию за 2:27:29. Победа принесла ей около 3,5 тысяч евро.
В 2019 году она выиграла марафон в Кракове, установив рекорд турнира, а в 2017-м – "бронзу" на соревнованиях в ирландском Дублине. В 2016-м Хапилина стала чемпионкой Украины, финишировав первой в забеге, который состоялся в Белой Церкви.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинскую чемпионку Европы Наталью Прищепу (Кроль) отстранили от участия в Олимпиаде-2020.