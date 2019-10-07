Украинская каратистка феерично выиграла турнир в Москве, заставив слушать гимн Украины

Лидер сборной Украины по каратэ Анжелика Терлюга выиграла золото на турнире в Москве в рамках 6-го этапа Премьер Лиги WKF. 27-летней украинке не было равных в весовой категории до 55 кг.

Анжелика Терлюга noc-odessa.org.ua

Терлюга последовательно победила представительниц Швеции (4:0), Швейцарии (8:0), Японии (3:0), и Ирана (1:0). В финале Анжелика разгромила японку Сару Ямадо (6:0) и завоевала золотую награду. В честь нее в Москве прозвучал национальный гимн Украины.

Это пятый триумф неудержимой одесситки на турнирах Премьер-лиги этого года. Терлюга досрочно, за тур до окончания сезона, гарантировала для себя завоевание титула Grand Winner в 2019 году, сообщает УФК.

Кроме того, победа в Москве подняла Анжелику на второе место в олимпийском рейтинге в категории до 55 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир "Кубок Кремля" в России.

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