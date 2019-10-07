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7 октября • обновлено в 14:11
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Украинская каратистка феерично выиграла турнир в Москве, заставив слушать гимн Украины

1.5т Читать материал на украинском

Лидер сборной Украины по каратэ Анжелика Терлюга выиграла золото на турнире в Москве в рамках 6-го этапа Премьер Лиги WKF. 27-летней украинке не было равных в весовой категории до 55 кг.

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

noc-odessa.org.ua

Терлюга последовательно победила представительниц Швеции (4:0), Швейцарии (8:0), Японии (3:0), и Ирана (1:0). В финале Анжелика разгромила японку Сару Ямадо (6:0) и завоевала золотую награду. В честь нее в Москве прозвучал национальный гимн Украины.

Это пятый триумф неудержимой одесситки на турнирах Премьер-лиги этого года. Терлюга досрочно, за тур до окончания сезона, гарантировала для себя завоевание титула Grand Winner в 2019 году, сообщает УФК.

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Кроме того, победа в Москве подняла Анжелику на второе место в олимпийском рейтинге в категории до 55 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир "Кубок Кремля" в России.

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Тема
каратэ
Персона
Анжелика Терлюга
Место
Россия Москва
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70rus xxx
70rus xxx
Молодец,Анжелика,честь и хвала.Обоз,вот зачем эту новость обязательно надо обосс.рать?"Заставила слушать гимн Украины". к чему это ляпнули?
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70rus xxx
70rus xxx
Ни ума ни фантазии.
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филипп филипыч
филипп филипыч
активисты это перемога?)))
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