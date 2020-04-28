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28 апреля • обновлено в 20:10
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Украинская чемпионка Юлия Мишура обнажилась на карантине

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Известная киевская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура вызвала фурор в Instagram, порадовав своих поклонников откровенным кадром.

28-летняя украинка взбудоражила юзеров, приоткрыв в кадре роскошную грудь.

"Ох ничего себе", - не смогли сдержать эмоций пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Наша фитоняшка год назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

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Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
культуризм и бодибилдинг Диеты и фитнес
Место
Украина
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