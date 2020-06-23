Знаменитая украинская кикбоксерша Елена Овчинникова, выступающая в Bellator, выложила свое кровавое фото с одного из турниров.

На снимке Елена запечатлена с рассеченной бровью и гематомами.

"В спорте не все так легко, как кажется. Часто приходится пройти через боль, кровь, переломы, поражения, неудачи. Но это делает нас только сильнее", – подписала кадр спортсменка.

Украинская чемпионка выложила фото своего лица, разбитого в кровь Instagram Елены Овчинниковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена произвела настоящий фурор, снявшись в откровенной новогодней фотосессии.

В марте спортсменка впечатлила поклонников соблазнительным декольте в новой фотосесии.

Напомним, что Елена является чемпионкой мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы), а также чемпионкой Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA.

Недавно Овчинникова рассказала, чем закончились попытки с ней грубо пофлиртовать.