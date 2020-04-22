Чемпионка мира и Европы по тайскому боксу Оксана Пашкова вместе со своим тренером Олегом Боровицким не могут вернуться в Украину из Таиланда после чемпионата мира.

Оксана Пашкова @belka_muay_thai

О сложной ситуации спортсменка написала у себя в Instagram.

"Обращаюсь ко всем неравнодушным к нашей ситуации людям. Отправившись в Королевство Таиланд на соревнования, мы оказались заложниками ситуации. У нас были билеты на 20 марта, которые до последнего момента не отменяли. Потом перенесли на 3 апреля, якобы до окончания карантина, потом на 17 апреля, потом на 1 мая. Сейчас просто написали, что рейс на 1 мая отменен, и его не будет до окончания карантина. А вот когда это окончание – никто не знает. Якобы говорят, что будет специальный рейс, но этого точно никто не знает. Но даже если он и будет, это для нас – неподъемная сумма. Цена на него по прогнозам будет от 650 евро с человека. Это 1300 евро на двоих, еще и обсервация за 400 евро", - рассказала Пашкова.

Девушка просит помочь хотя бы собрать сумму для того, чтобы снять жилье.

"Цена за месяц 6000 батов (5015 гривен ) плюс свет и вода. И на какое-то питание. Сколько нам еще здесь находиться – совсем непонятно. Это очень пугает, так как денег почти не осталось. Буду благодарна любой помощи и сумме. Заранее спасибо всем, кто нам помогает. Пожалуйста, сделайте репост", – написала Пашкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец MMA и ветеран АТО Роберт Воробьев, который сейчас находится в Таиланде, не может вернуться домой из-за запрета на перелеты, введенного в стране.

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