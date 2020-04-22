Чемпионка мира и Европы по тайскому боксу Оксана Пашкова вместе со своим тренером Олегом Боровицким не могут вернуться в Украину из Таиланда после чемпионата мира.
Оксана Пашкова
@belka_muay_thai
О сложной ситуации спортсменка написала у себя в Instagram.
"Обращаюсь ко всем неравнодушным к нашей ситуации людям. Отправившись в Королевство Таиланд на соревнования, мы оказались заложниками ситуации. У нас были билеты на 20 марта, которые до последнего момента не отменяли. Потом перенесли на 3 апреля, якобы до окончания карантина, потом на 17 апреля, потом на 1 мая. Сейчас просто написали, что рейс на 1 мая отменен, и его не будет до окончания карантина. А вот когда это окончание – никто не знает. Якобы говорят, что будет специальный рейс, но этого точно никто не знает. Но даже если он и будет, это для нас – неподъемная сумма. Цена на него по прогнозам будет от 650 евро с человека. Это 1300 евро на двоих, еще и обсервация за 400 евро", - рассказала Пашкова.
Девушка просит помочь хотя бы собрать сумму для того, чтобы снять жилье.
"Цена за месяц 6000 батов (5015 гривен ) плюс свет и вода. И на какое-то питание. Сколько нам еще здесь находиться – совсем непонятно. Это очень пугает, так как денег почти не осталось. Буду благодарна любой помощи и сумме. Заранее спасибо всем, кто нам помогает. Пожалуйста, сделайте репост", – написала Пашкова.
Номера карт: 5168 7426 0250 5061 Приват Банк, Пашкова Оксана Юрьевна, это моя карта 5363542309459858 Приват Банк, Боровицкий Олег Леонидович, это карта моего тренера, который находится со мной! Обращаюсь ко всем неравнодушным нашей ситуации людям. Отправившись в Королевство Тайланд на соревнования, мы оказались заложниками ситуации. У нас были билеты на 20е марта, которые до последнего момента не отменяли. Потом перенесли на 3е апреля, якобы до окончания карантина, потом на 17е апреля, потом на 1е мая, сейчас просто написали, что рейс на 1е мая отменен и его не будет до окончания карантина. А вот когда это окончание никто не знает. Якобы говорят, что будет спец.рейс, но этого точно никто не знает. Но даже если он и будет это для нас не подъемная сумма😥 цена на него по прогнозам будет от 650€ с человека. Это 1300€ на двоих, еще и обсервация за 400€. Поетому, я обращаюсь к Вам, помочь мне собрать сумму для снятия квартиры пока даже не знаем на сколько дней. Цена за месяц 6000 батт+свет и вода. И на какое-то питание....Сколько нам еще здесь находиться совсем непонятно. Это очень пугает. Так как денег почти не осталось... Буду благодарна любой помощи и сумме. Заранее, спасибо, всем кто нам помогает🙏🙏🙏 Пожалуйста, сделайте репост🙏🙏🙏 #таиланд #застряли #помощь #карантин #украина #спорт #тайскийбокс #чемпионы #pashkova #couchborovitskiy #muaythai #muay #likeforlikes #life #lifestyle #femalefighter #fighter
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец MMA и ветеран АТО Роберт Воробьев, который сейчас находится в Таиланде, не может вернуться домой из-за запрета на перелеты, введенного в стране.
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