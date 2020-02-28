Украинская чемпионка Европы попалась на допинге

Двухкратная чемпионка Европы украинская легкоатлетка Наталья Прищепа (после замужества Кроль) провалила допинг-тест 23 февраля.

Как сообщается на официальном сайте Athletic Integrity Unit, который является одним из структурных подразделений Всемирного антидопингового агентства (WADA), в крови нашей спортсменки нашли запрещенный препарат под названием гидрохлортиазид. Прищепа отстранена от всех соревнований до выяснения обстоятельств дела. Срок ее дисквалификации остается неизвестным.

Наталья Прищепа

Наталья Прищепа (Кроль) провалила допинг-тест 23 февраля

На счету украинской бегуньи две победы на дистанции 800 метров на чемпионатах Европы в Амстердаме (2016) и Берлине (2018), а также командное "золото" в составе сборной на Европейских играх в 2019 году в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, выступающая в прыжках в высоту, была жестко наказана за употребление допинга, в ее крови нашли тот же препарат, что и у Натальи Прищепы.

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