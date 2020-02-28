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28 февраля • обновлено в 13:03
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Украинская чемпионка Европы попалась на допинге

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Двухкратная чемпионка Европы украинская легкоатлетка Наталья Прищепа (после замужества Кроль) провалила допинг-тест 23 февраля.

Как сообщается на официальном сайте Athletic Integrity Unit, который является одним из структурных подразделений Всемирного антидопингового агентства (WADA), в крови нашей спортсменки нашли запрещенный препарат под названием гидрохлортиазид. Прищепа отстранена от всех соревнований до выяснения обстоятельств дела. Срок ее дисквалификации остается неизвестным.

Наталья Прищепа

Наталья Прищепа

Наталья Прищепа (Кроль) провалила допинг-тест 23 февраля

Наталья Прищепа (Кроль) провалила допинг-тест 23 февраля

На счету украинской бегуньи две победы на дистанции 800 метров на чемпионатах Европы в Амстердаме (2016) и Берлине (2018), а также командное "золото" в составе сборной на Европейских играх в 2019 году в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, выступающая в прыжках в высоту, была жестко наказана за употребление допинга, в ее крови нашли тот же препарат, что и у Натальи Прищепы.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Темы
допинговый скандал легкая атлетика
Персона
Наталья Прищепа
Тег
WADA
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фил филька
фил филька
жду шутки про мельдоний от упоротых)) хотя не дождусь наверное. упоротые обычно сц ык ливые)
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