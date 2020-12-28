Украинку Белодед признали лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов

Михаил Морозов Другие виды спорта 15:27, 28.12.2020 Обновлено: 15:43, 28.12.2020

Международная федерация дзюдо (IJF) назвала лучших спортсменов 2019-2020 годов, отметив достижения украинки Дарьи Белодед.

Как сообщается на официальном сайте организации, наша соотечественница стала лучшей дзюдоисткой мира последних двух лет.

Напомним, что в 2019-м Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории этого вида спорта, завоевала "золото" на Европейских играх-2019, которые прошли в Минске, и турнире Grand Slam в Абу-Даби. Также на ее счету "серебро" на Гран-при Тбилиси.

Дарья Белодед с медалью

В феврале 2020-го Дарья стала победительницей соревнований серии Grand Slam в Париже, в финале одолев чемпионку мира до 21 года японку Вакану Кога. В октябре Белодед впервые в карьере приняла решение сменить весовую категорию. На очередном этапе Grand Slam, который прошел в Будапеште, она выступала в весе до 52 кг, а не до 48 кг, и заняла третье место, уступив румынке Андреа Кицу.

Дарья Белодед исполнила прием

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м наша титулованная дзюдоистка вошла в топ-15 лучших спортсменок года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

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