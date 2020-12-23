Украинку Бех-Романчук признали лучшей прыгуньей в длину в 2020 году

Американский легкоатлетический журнал признал украинку Марину Бех-Романчук лучшей прыгуньей в длину в 2020 году.

Как сообщается на сайте trackandfieldnews.com, она заслужила это звание благодаря двум победам на соревнованиях Бриллиантовой лиги и тому, что выступила лучше чемпионки мира Малайки Михамбо на двух турнирах из трех. Шведская спортсменка Хадди Санья заняла третье место.

Статистика Бех-Романчук в 2020 году trackandfieldnews.com

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко оказались на второй и третьей позициях, соответственно. Они уступили первую строчку россиянке Марии Ласицкене, которая хоть и выступала исключительно на соревнованиях в РФ, но прошла год без поражений и совершила два самых высоких прыжка в 2020-м. Магучих обошла Левченко со счетом 5:3.

Статистика Магучих и Левченко в 2020 году trackandfieldnews.com

Последней представительницей Украины в рейтинге стала Алина Шух, которая заняла второе место в семиборье. Ее опередила представительница Австрии Ивона Дадич.

Статистика Шух в 2020 году trackandfieldnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Бех-Романчук с рекордом выиграла "золото" Бриллиантовой лиги в катарской Дохе.