Украинки заняли весь пьедестал на престижном турнире в Германии

Украинские прыгуньи в высоту заняли первые три места на турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt в немецком Дессау.

В борьбе за "золото" 22-летняя киевлянка Юлия Левченко только по количеству попыток опередила 18-летнюю уроженку Днепра Ярославу Магучих. Обе спортсменки остановились на высоте 1,96 м. Бронзовую награду с результатом 1 метр 90 сантиметров добыла 25-летняя Ирина Геращенко, представляющая Киев.

Итоговый протокол в секторе по прыжкам в высоту Официальный сайт Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt

Ярослава Магучих Instagram Ярославы Магучих

Ирина Геращенко Instagram Ирины Геращенко

Юлия Левченко Instagram Юлии Левченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Ярославе во время третьей попытки покорилась планка на высоте 2 метра. Второй стала еще одна представительница нашей страны. Киевлянка Юлия Левченко прыгнула на высоту 198 см.