Украинки триумфально выступили в турнире Мировой серии

В столице Каталонии прошел 8-й этап Мировой серии FINA по артистическому(синхронному) плаванию, на котором блестяще выступили украинские спортсменки, завоевав золотые и серебряные награды.
В начале турнира украинка Марта Федина совсем малость уступила титулованной испанке Они Карбональ и завоевала "серебро". А позже уже в дуэте с Анастасией Савчук праздновала победу и добыла "золото".
Золотые медалистки Марта Федина и Анастасия Савчук
НОК Украины
Во второй день соревнований в командных упражнениях(соло, комби, хайлайт) украинские спортсменки трижды поднимались на высшую ступеньку пьедестала.
Золотий день!!!🧜♀️🧜♂️🏆🇺🇦— НОК України (@OlympicUA) 2 червня 2019 р.
🥇🥇🥇Тричі (соло, комбі, хайлайт) сходили українські спортсменки на найвищу сходинку п'єдесталу у другий день Світової серії FINA з артистичного плавання у Барселоні🇪🇸.
Вітаємо, молодці!👍👍👍
Фото @FINA pic.twitter.com/Xi30wHsYUB
Не остались без наград украинки и в заключительный день турнира. В произвольных программах наши спортсменки завоевали золото в дуэте и серебро в групповы выступлениях.
Как сообщал OBOZREVATEL, НОК Украины провел церемонию "Герои спортивного года 2018". Одну из главных наград - "спортсменка года" - завоевала известная украинская чемпионка по стрельбе Елена Костевич.
Для 33-летней Костевич этот триумф был настолько значимым и долгожданным, что после вручения Елена буквально расплакалась и не сразу смогла вернуться к публике.
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