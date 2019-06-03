Украинки триумфально выступили в турнире Мировой серии

В столице Каталонии прошел 8-й этап Мировой серии FINA по артистическому(синхронному) плаванию, на котором блестяще выступили украинские спортсменки, завоевав золотые и серебряные награды.

В начале турнира украинка Марта Федина совсем малость уступила титулованной испанке Они Карбональ и завоевала "серебро". А позже уже в дуэте с Анастасией Савчук праздновала победу и добыла "золото".

Золотые медалистки Марта Федина и Анастасия Савчук НОК Украины

Во второй день соревнований в командных упражнениях(соло, комби, хайлайт) украинские спортсменки трижды поднимались на высшую ступеньку пьедестала.

Золотий день!!!🧜‍♀️🧜‍♂️🏆🇺🇦



🥇🥇🥇Тричі (соло, комбі, хайлайт) сходили українські спортсменки на найвищу сходинку п'єдесталу у другий день Світової серії FINA з артистичного плавання у Барселоні🇪🇸.



Вітаємо, молодці!👍👍👍



Фото @FINA pic.twitter.com/Xi30wHsYUB — НОК України (@OlympicUA) 2 червня 2019 р.

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Не остались без наград украинки и в заключительный день турнира. В произвольных программах наши спортсменки завоевали золото в дуэте и серебро в групповы выступлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НОК Украины провел церемонию "Герои спортивного года 2018". Одну из главных наград - "спортсменка года" - завоевала известная украинская чемпионка по стрельбе Елена Костевич.

Для 33-летней Костевич этот триумф был настолько значимым и долгожданным, что после вручения Елена буквально расплакалась и не сразу смогла вернуться к публике.

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