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Украинки триумфально выступили в турнире Мировой серии

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В столице Каталонии прошел 8-й этап Мировой серии FINA по артистическому(синхронному) плаванию, на котором блестяще выступили украинские спортсменки, завоевав золотые и серебряные награды.

В начале турнира украинка Марта Федина совсем малость уступила титулованной испанке Они Карбональ и завоевала "серебро". А позже уже в дуэте с Анастасией Савчук праздновала победу и добыла "золото".

Золотые медалистки Марта Федина и Анастасия Савчук

Золотые медалистки Марта Федина и Анастасия Савчук

НОК Украины

Во второй день соревнований в командных упражнениях(соло, комби, хайлайт) украинские спортсменки трижды поднимались на высшую ступеньку пьедестала.

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Не остались без наград украинки и в заключительный день турнира. В произвольных программах наши спортсменки завоевали золото в дуэте и серебро в групповы выступлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НОК Украины провел церемонию "Герои спортивного года 2018". Одну из главных наград - "спортсменка года" - завоевала известная украинская чемпионка по стрельбе Елена Костевич.

Для 33-летней Костевич этот триумф был настолько значимым и долгожданным, что после вручения Елена буквально расплакалась и не сразу смогла вернуться к публике.

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Место
ИспанияБарселона
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