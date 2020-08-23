Знаменитые украинки сделали золотой дубль в Бриллиантовой лиге

Ярослава Магучих выиграла "золот".
Прославленная украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
18-летней днепрянке во время третьей попытки покорилась планка на высоте 2 метра. Второй стала еще одна представительница нашей страны. Киевлянка Юлия Левченко прыгнула на высоту 198 см.
Благодаря этому успеху после двух этапов Магучих возглавила общий зачет в этой дисциплине.
Результаты соревнований по прыжкам в высоту Diamondleague.com
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа Магучих выиграла первый этап "Бриллиантовой лиги". Возобновленный после карантина турнир прошел в Монако.
Юлия Левченко стала второй. Обе девушки показали одинаковый результат – 198 см
19 августа Юлия Левченко с результатом 2 метра выиграла турнир "Мемориал Ирены Шевинськой" в польском Быдгоще.
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