Знаменитые украинки сделали золотой дубль в Бриллиантовой лиге

Прославленная украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

18-летней днепрянке во время третьей попытки покорилась планка на высоте 2 метра. Второй стала еще одна представительница нашей страны. Киевлянка Юлия Левченко прыгнула на высоту 198 см.

Благодаря этому успеху после двух этапов Магучих возглавила общий зачет в этой дисциплине.

Результаты соревнований по прыжкам в высоту Diamondleague.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа Магучих выиграла первый этап "Бриллиантовой лиги". Возобновленный после карантина турнир прошел в Монако.

Юлия Левченко стала второй. Обе девушки показали одинаковый результат – 198 см

19 августа Юлия Левченко с результатом 2 метра выиграла турнир "Мемориал Ирены Шевинськой" в польском Быдгоще.

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