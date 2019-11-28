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29 ноября • обновлено в 11:36
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Украинке устроили подставу на ЧМ с флагом России: спортивные итоги 27 ноября

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Российские спортсменки устроили провокацию украинке Богдане Лехман на чемпионате мира по армрестлингу, а в Лиге чемпионов состоялись очередные матчи.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 27 ноября.

Кроме того, столичный "Киев-Баскет" выиграл группу Кубка Европы ФИБА. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Армрестлинг Лига чемпионов Кубок Европы ФИБА
Теги
ФК Шахтер Киев-Баскет
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