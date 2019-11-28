Украинке устроили подставу на ЧМ с флагом России: спортивные итоги 27 ноября

Российские спортсменки устроили провокацию украинке Богдане Лехман на чемпионате мира по армрестлингу, а в Лиге чемпионов состоялись очередные матчи.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 27 ноября.
Кроме того, столичный "Киев-Баскет" выиграл группу Кубка Европы ФИБА. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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