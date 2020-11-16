Украинка завоевала "золото" на чемпионате Европы по велотреку. Видео

Украинка Елена Старикова завоевала "золото" на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.

Как сообщается на официальной странице Федерации велосипедного спорта Украины, она выиграла гонку кейрин в финальной стадии соревнований. Наша соотечественница опередила чешку Сару Канковску и испанку Хелену Касас.

Отметим, что кейрин – вид велотрековых гонок, в котором участники постепенно набирают скорость.

В один из предыдущих дней чемпионата Европы Старикова стала бронзовой призеркой в спринте.

Наша сборная заняла восьмое место из 11 участников соревнования в общем медальном зачете. На счету нашей команды шесть наград – по одному "золоту" и "серебру" и четыре "бронзы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский велогонщик Марк Падун выиграл этап мирового тура.