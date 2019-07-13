Украинка взяла "золото" Универсиады, обойдя россиянку

Украинская гимнастка Ева Мелещук завоевала "золото" Летней Универсиады, которая в эти дни проходит в итальянском Неаполе. 17-летняя киевлянка стала лучшей в упражнениях с булавами.

На турнире по художественной гимнастике Ева заняла первое место с результатом 21,050 балла, обойдя на балл своих конкуренток с Азербайджана и России.

Для украинских гимнасток это уже четвертая медаль в Неаполе: до этого Мелещук взяла "бронзу", а также сборная Украины выборола "серебро" в командном многоборье и в упражнениях с пятью мячами.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое "золото" для Украины на Универсиаде добыла прыгунья Марина Бех-Романчук.

Еще по одной золотой медали в активе легкоатлеток Ирины Климец и Ольги Корсун.

По состоянию на 13 июля Украина занимает 13-е общекомандное место в неофициальном медальном зачете.

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