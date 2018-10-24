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Украинка выиграла "золото" ЧМ по борьбе

3.1тЧитать материал на украинском

Украинка Алла Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе в весовой категории до 68 кг. Наша спортсменка завоевала "золото" на соревнованиях, которые проходят в Будапеште (Венгрия).

В финальной схватке Черкасова сумела одолеть спортсменку из Франции Кумба Ларрок 15:10, сообщает НОК Украины.

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Украинка не проходила квалификацию и начала участие на чемпионате мира с 1/8 финала. В борьбе за "золото" соревнований 29-летняя львовянка одолела белоруску Марию Мамашук, болгарку Викторию Иванову Бобеву, а в полуфинале поборола китаянку Фен Чжоу.

Это первая медаль украинской команды на соревнованиях.

Алла Черкасова

Алла Черкасова

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завоевала третью золотую медаль на "Играх Непокоренных".

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