Украинка выиграла "золото" ЧМ по борьбе

Украинка Алла Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе в весовой категории до 68 кг. Наша спортсменка завоевала "золото" на соревнованиях, которые проходят в Будапеште (Венгрия).

В финальной схватке Черкасова сумела одолеть спортсменку из Франции Кумба Ларрок 15:10, сообщает НОК Украины.

Украинка не проходила квалификацию и начала участие на чемпионате мира с 1/8 финала. В борьбе за "золото" соревнований 29-летняя львовянка одолела белоруску Марию Мамашук, болгарку Викторию Иванову Бобеву, а в полуфинале поборола китаянку Фен Чжоу.

Это первая медаль украинской команды на соревнованиях.

Алла Черкасова

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завоевала третью золотую медаль на "Играх Непокоренных".