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Кадр с украинкой вошел в топ-10 лучших спортивных фото 2018 года

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Знаменитое американское фотоагентство Getty Images опубликовало традиционный хит-парад лучших спортивных снимков уходящего года. В топ-10 вошел и кадр с украинской легкоатлеткой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на самые потрясающие фотографии из мира спорта.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL в прошлом году украинки Анна Плотицына и Марина Килипко стали победительницами международных легкоатлетических соревнований в Мадриде. Плотицына к тому же обновила личный рекорд

Персона
Марина Килипко
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ебать где хахлы
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