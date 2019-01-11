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Украинка стала лучшей пауэрлифтершей планеты

1.7тЧитать материал на украинском

Украинка Марьяна Шевчук стала лучшей пауэрлифтершей 2018 года по версии Международной федерации пара-пауэрлифтинга. Спортсменка стала единственной девушкой, номинированной на это звание.

Лучшего спортсмена выбирали путем голосования в соцсетях. Пользователи всех платформ отдали безоговорочную победу украинке. Второе место занял колумбиец Кастанеда, а третьим, согласно выбору голосовавших, стал иранец Сиаманд Рахман, сообщает Громадське.

Марьяна Шевчук

Марьяна Шевчук

vin.gov.ua

Новости
Украинка стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

В 2018 году Шевчук успешно выступила на чемпионате Европы во Франции. Украинская пауэрлифтерша установила новый мировой рекорд, подняв 130,5 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская пауэрлифтерша Татьяна Мельник-Ахмаметева выиграла чемпионат Европы по жиму лежа, который проходил в Люксембурге. 33-летняя уроженка Каменец-Подольского при своем весе в 72 килограмма смогла выжать 180.5 кг, установив мировой рекорд.

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Тема
пауэрлифтинг
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Укросвын Укрожоп
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