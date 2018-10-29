Украинка скрыла болезнь и умерла в тренажерном зале

Жительница Мариуполя Светлана Захарова скончалась во время занятий в одном из тренажерных залов в 23-м микрорайоне города. Молодая женщина 1982 г.р. до похода в спортзал около недели придерживалась диеты, кроме того, ей был поставлен диагноз "порок митрального клапана".

"У девушки не выдержало сердце, и она умерла на руках у врачей", - сообщает 0629 со ссылкой на свои источники.

"Она пила воду и потом стала падать на пол", - говорит очевидец, тренер Александр Луговый . Первую помощь оказывал ей персонал тренажерного зала и одноклубница, которая имеет медицинское образование. Также позвонили сестре потерпевшей, которая сообщила, что у женщины порок сердца, а в ее сумке нашли таблетки.

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Погибшая занималась на TRX петлях, ходила на тренировки около 4 месяцев, но никому не говорила, что у нее проблемы с сердцем. Александр Луговой отметил, что несчастье случилось не в разгар тренировки, а еще на стадии разминки, буквально через 3-5 минут после начала.

По словам тренера, пост-фактум он узнал, что Светлана соблюдала строгую диету, хотя лично он не видел в этом необходимости. В зале нет специального медика, но все тренеры имеют специальную подготовку, в том числе и медицинскую, и высшее образование педагогов.

Светлана Захарова соцсети

Светлана Захарова соцсети

Светлана Захарова соцсети

Светлана Захарова соцсети

Светлана Захарова соцсети

Светлана Захарова соцсети

Светлана Захарова соцсети

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