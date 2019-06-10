Украинская прыгунья с рекордом выиграла турнир в Германии

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко на турнире International Pfingstsportfes в немецком городе Релинген-Зирсбурге установила новый личный рекорд в прыжках в высоту и завоевала золотую медаль.

Наша спортсменка сразу на 4 сантиметра улучшила свое прежнее достижение и с результатом 1,99 метра стала победительницей соревнований.

Бронзовую награду также завоевала прыгунья из Украины. Юлии Чумаченко покорилась высота на отметке 1,92 сантиметра.

Новости Украинка завоевала историческую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике

Среди мужчин сразу двое представителей Украины поднялись на пьедестал почета. И Виктор Лонский, и Андрей Проценко преодолели планку на высоте 2,22 сантиметра. Серебряная награда досталась Лонскому, который использовал меншее колличество попыток.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Юлия Левченко добыла бронзовую медаль в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиге в итальянском Риме. Для нашей спортсменки эта награда стала первой в карьере на соревнованиях подобного уровня.

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