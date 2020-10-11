Украинка с рекордом выиграла марафон в Болгарии

Максим Иншаков Другие виды спорта 21:18, 11.10.2020 Обновлено: 21:19, 11.10.2020

Украинская легкоатлетка Виктория Хапилина выиграла марафон серии World Athletics Bronze Label в Софии.

28-летняя уроженка Мелитополя пробежала Wizz Air Sofia Marathon за 2:27:57, установив рекорд соревнований.

Виктория Хапилина
Twitter.com/krakow_pl
Результаты марафона
Wizz Air Sofia Marathon

Как сообщал OBOZREVATEL, французский спортсмен из города Бальма Элиша Ночомовиц пробежал марафонскую дистанцию (42,2 км) на своем семиметровом балконе, не выходя за его пределы.

На преодоление этого расстояния у него ушло 6 часов и 48 минут.

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