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23 ноября • обновлено в 23:18
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Красавица украинка признана "Восходящей звездой" легкой атлетики

2.3т
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18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих получила приз "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года.

"Очень благодарна World Athletics и всем организаторам церемонии награждения. Эта победа для меня очень ценна. У меня останутся незабываемые воспоминания о 2019 году, ведь это был мой первый взрослый чемпионат мира. Я была рада уже тому, что попала в Доху-2019, а в квалификации, вероятно, еще и сама не думала о том, что выиграю серебряную медаль", – сказала Магучих во время церемонии в Монако.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября днепрянка получила приз “Восходящая звезда” на торжественной ежегодной церемонии награждения EA Golden Tracks, которая прошла в Таллине (Эстония).

30 сентября Ярослава принесла сборной Украины серебряную награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.

В мае Магучих выиграла этап знаменитой "Бриллиантовой лиги".

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Автор
Максим Богданов
Тема
легкая атлетика
Персона
Ярослава Магучих
Место
Монако
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