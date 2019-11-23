Красавица украинка признана "Восходящей звездой" легкой атлетики

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих получила приз "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года.

Ukraine's Yaroslava Mahuchikh wins the Female Rising Star Award💫🇺🇦#AthleticsAwards pic.twitter.com/d9CjLddUSl — World Athletics (@WorldAthletics) November 23, 2019

"Очень благодарна World Athletics и всем организаторам церемонии награждения. Эта победа для меня очень ценна. У меня останутся незабываемые воспоминания о 2019 году, ведь это был мой первый взрослый чемпионат мира. Я была рада уже тому, что попала в Доху-2019, а в квалификации, вероятно, еще и сама не думала о том, что выиграю серебряную медаль", – сказала Магучих во время церемонии в Монако.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября днепрянка получила приз “Восходящая звезда” на торжественной ежегодной церемонии награждения EA Golden Tracks, которая прошла в Таллине (Эстония).

30 сентября Ярослава принесла сборной Украины серебряную награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.

В мае Магучих выиграла этап знаменитой "Бриллиантовой лиги".

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