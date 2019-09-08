Украинка Левченко взяла "серебро" на этапе "Бриллиантовой лиги"

Прославленная украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на финальном этапе "Бриллиантовой лиги".
На соревнованиях в Брюсселе (Бельгия) 21-летняя киевлянка смогла в последней попытке прыгнуть в высоту на 1,97.
Победу добыла россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом.
Украинка Ярослава Магучих заняла шестое место. Еще одна украинка Ирина Геращенко – 10-е.
Результаты этапа:
1. Мария Ласицкене - 1,99
2. Юлия Левченко (Украина) – 1,97
3. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 1,95
6. Ярослава Магучих (Украина) – 1,89
10. Ирина Геращенко (Украина) – 1,85
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.
Отметим, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила в итоговом зачете "Бриллиантовой лиги" по прыжкам в длину.
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.