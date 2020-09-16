Украинка Левченко выиграла турнир по прыжкам в высоту в Хорватии

Михаил Морозов Другие виды спорта 09:41, 16.09.2020 Обновлено: 10:40, 16.09.2020

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала победительницей международного турнира по прыжкам в высоту "Hanzekovic Memorial", который прошел в хорватском Загребе.

Наша спортсменка заняла первое место с результатом в 1,93 метра, опередив шведку Эрику Кинси и представительницу Новой Зеландии Николу МакДермотт, которым покорилась отметка в 1,90 метров за одинаковые количество попыток.

Юлия Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту
World Athletics

Другие украинки, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, в соревновании участия не принимали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наши соотечественницы заняли весь пьедестал на престижном турнире по прыжкам в длину в Германии, а до этого на соревнованиях в Швеции Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги.

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