Украинская фехтовальщица Харлан выиграла сезон в мировом рейтинге, опередив россиянку

Александр Чеканов Другие виды спорта 11:27, 7.12.2020 Обновлено: 13:20, 7.12.2020

Украинка Ольга Харлан в пятый раз в своей карьере завершила сезон на первой строчке мирового рейтинга Международной федерации фехтования (FIE).

Наша соотечественница завоевала три медали по ходу нынешнего сезона. На первом этапе Кубка мира во французском Орлеане Ольга завоевала "бронзу", а затем стала сильнейшей на турнире в Солт-Лейк-Сити и Гран-при Монреаля.

Это позволило Харлан набрать 297 очков и опередить в рейтинге свою извечную соперницу из России Ольгу Великую, которая покорила отметку в 208 зачетных пунктов. Третьей стала француженка Манон Брюне, достигнув планки в 187 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольгу Харлан смутили гимном Украины после победы на Гран-при в канадском Монреале.

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