Украинка Харлан выиграла чемпионат мира, "заколов" россиянку

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла чемпионат мира, который в эти дни проходит в столице Венгрии Будапеште.

На пути к финалу Харлан в 1/8 одолела Абандон Соэон Чой (15:12) из Южной Кореи. В четвертьфинале в женской сабле Ольга обыграла землячку Алину Комащук – 15:14.

В полуфинале Ольга встретилась с румынкой Бьянкой Паску. Харлан разгромила свою соперницу со счетом 15:5.

В решающей битве представительнице Украины противостояла самая заклятая соперница – россиянка Софья Великая. С начала Ольга захватила преимущество, однако под конец встречи россиянке удалось выйти вперед. Большой нужен был один укол, чтобы одержать победу. Однако Харлан вовремя собралась и вырвала победу 15:14. Для Харлан это четвертая индивидуальная победа на чемпионатах мира.

Как сообща OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата стала вице-чемпионом мира.

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