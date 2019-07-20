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Украинка Харлан выиграла чемпионат мира, "заколов" россиянку

7.9т Читать материал на украинском

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла чемпионат мира, который в эти дни проходит в столице Венгрии Будапеште.

На пути к финалу Харлан в 1/8 одолела Абандон Соэон Чой (15:12) из Южной Кореи. В четвертьфинале в женской сабле Ольга обыграла землячку Алину Комащук – 15:14.

Украинка Харлан выиграла чемпионат мира, "заколов" россиянку

В полуфинале Ольга встретилась с румынкой Бьянкой Паску. Харлан разгромила свою соперницу со счетом 15:5.

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В решающей битве представительнице Украины противостояла самая заклятая соперница – россиянка Софья Великая. С начала Ольга захватила преимущество, однако под конец встречи россиянке удалось выйти вперед. Большой нужен был один укол, чтобы одержать победу. Однако Харлан вовремя собралась и вырвала победу 15:14. Для Харлан это четвертая индивидуальная победа на чемпионатах мира.

Как сообща OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата стала вице-чемпионом мира.

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Тема
Фехтование
Персона
Ольга Харлан
Место
Венгрия Будапешт
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Makc Махов
Makc Махов
Браво! Заколоть росейскую фашистскую свинью, всегда праздник! Бгггггаааа.
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