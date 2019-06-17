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Украинка Харлан выиграла чемпионат Европы по фехтованию: видео триумфа

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Украинка Ольга Харлан стала победителем чемпионата Европы по фехтованию, который 17 июня стартовал в немецком Дюссельдорфе.

В финале соревнований в женской сабле наша соотечественница переиграла француженку Манон Брюне. Захватив лидерство со старта, Харлан уверенно довела дело до победы с итоговым счетом – 15:12.

Украинка Харлан выиграла чемпионат Европы по фехтованию

Отметим, что полуфинале континентального первенства украинка разобралась с представительницей Венгрии Анной Мартон (15:10). А Брюне в свою очередь переиграла самую заклятую соперницу Харлан россиянку Софью Великую – 15:11.

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Для Ольги это уже восьмой комплект золотых медалей на континентальных первенствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу выиграла чемпионат Европы среди слабовидящих.

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Тема
Фехтование
Персона
Ольга Харлан
Место
ГерманияДюссельдорф
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