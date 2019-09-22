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22 сентября • обновлено в 10:31
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Украинка дважды за год выиграла самый престижный в мире фитнес-турнир

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Украинка Оксана Оробец завоевала золотую медаль турнира Arnold Classic Europe IFBB Elite Pro в категории женский фитнес свыше 163 см.

Самый престижный турнир в мире среди профессионалов по фитнесу и бодибилдингу прошел в испанской Барселоне.

Таким образом 31-летняя уроженка Черкасс повторила свой майский успех, когда она стала победительницей Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в ЮАР.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на снимки нашей соотечественницы с соревнований, а также с подготовки.

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

Оксана Оробец

Оксана Оробец

Instagram

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Напомним, что год назад Оксана выиграла первый чемпионат мира среди профессионалов Elite IFBB в женских категориях с суммарным призовым фондом 100 000$.

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Персона
Оксана Оробец
Место
Испания Барселона
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70rus xxx
70rus xxx
А к чему на фотки девушка с Ямайки?
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