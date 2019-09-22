Украинка дважды за год выиграла самый престижный в мире фитнес-турнир

Украинка Оксана Оробец завоевала золотую медаль турнира Arnold Classic Europe IFBB Elite Pro в категории женский фитнес свыше 163 см.

Самый престижный турнир в мире среди профессионалов по фитнесу и бодибилдингу прошел в испанской Барселоне.

Таким образом 31-летняя уроженка Черкасс повторила свой майский успех, когда она стала победительницей Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в ЮАР.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на снимки нашей соотечественницы с соревнований, а также с подготовки.

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Оксана Оробец Instagram

Новости Украинка Белодед с историческим рекордом выиграла чемпионат мира по дзюдо

Напомним, что год назад Оксана выиграла первый чемпионат мира среди профессионалов Elite IFBB в женских категориях с суммарным призовым фондом 100 000$.

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