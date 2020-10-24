Украинка Белодед взяла медаль на первом же турнире в новом весе. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 10:31, 24.10.2020 Обновлено: 10:41, 24.10.2020

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед стала бронзовой медалисткой турнира серии IJF World Judo Tour – Grand Slan, который прошел в Будапеште.

20-летняя киевлянка впервые принимала участие в весовой категории до 52 кг (до этого было до 48 кг) и не смогла выиграть "золото".

В четвертьфинальной схватке Белодед проиграла представительнице Румынии Андре Читу (0:1). За минуту до конца поединка наша соотечественница пропустила бросок, который судьи оценили "ваза-ари".

В борьбе за "бронзу" Дарья победила представительницу Швейцарии Эвелин Чопп и Гюльтай Маммадалиеву из Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Белодед была признана лучшей спортсменкой 2019 года в Украине.

Отметим, что Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо и самой молодой двукратной победительницей первенств планеты.

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