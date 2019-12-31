Украинка Белодед вошла в топ-15 лучших спортсменок года

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

Как сообщает официальный сайт организации, за украинку было отдано 87 голосов, что составило 2,89% от общего их количества. Победительницей ежегодного голосования стала американская спортивная гимнастка Симона Байлз, второе место заняла капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино, а третье – ямайская легкоатлетка Шелли Энн Фрейзер-Прайс.

Дарья Белодед 24 Канал

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Стоит отметить, что в 2019 году Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо и принесла Украине золотую медаль на Европейских играх, которые прошли в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Элина Свитолина попала в десятку лучших теннисисток десятилетия.

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