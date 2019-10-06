Украинка Бех стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике

Прославленная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в Дохе (Катар).

24-летняя хмельничанка в пятой попытке прыгнула на 6 метров 92 сантиметра, показав лучший результат в сезоне и впервые поднявшись на пъедестал мундиаля. Личный рекорд Марины составляет 6.93.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Эта награда стала второй для Украины на ЧМ по легкой атлетике в Катаре. 6 дней назад тоже серебро взяла Ярослава Магучих. Наша юная соотечественница стала второй в секторе для прыжков в высоту, взяв планку на отметке 2,04 метра.

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