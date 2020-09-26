Украинка Бех-Романчук с рекордом выиграла "золото" Бриллиантовой лиги
25-летняя Марина Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины по прыжкам в длину
В 2019 году стала вице-чемпионкой мира в Катаре
Замужем за двукратным чемпионом Европы по плаванию Михаилом Романчуком
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "золото" в соревнованиях по прыжкам в длину на последнем этапе Бриллиантовой лиги, который прошел в столице Катара, Дохе.
25-летней уроженке Хмельниччины покорилась отметка в 6,91 м. Это ее личный рекорд сезона, при том, что лучший результат в карьере – 6,93 м.
Соревнования проходили в два этапа. В первом принимали участие все 7 спортсменок. После пяти прыжков три лучших легкоатлетки выходили во второй этап, где за счет дополнительной попытки и разыгрывали медаль.
В первом этапе украинка заняла 2-е место, прыгнув на 6,79 м.
13 сентября Бех-Романчук стала победительницей международного легкоатлетического турнира ISTAF в Берлине.
"Золото" нашей соотечественнице принес прыжок на 6,87 м (-0,3). Этот показатель стал для украинки рекордным в сезоне.