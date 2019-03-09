Украинец выиграл чемпионат Европы U-23, поборов россиянина

Украинский борец Андрей Яценко завоевал медаль высшей пробы на чемпионате Европы по борьбе U-23, который проходит в сербском Нови-Саде. В финале соревнований наш спортсмен одолел россиянина Амирзана Гуважокова.
Поединок за главные награды в вольной борьбе в весе до 57 кг завершился со счетом 11:8 в пользу украинского борца.
В квалификации соревнований Яценко одолел азербайджанца Ислама Базарганова (12:2), в четвертьфинале соревнований украинец без шансов расправился с румыном Разваном Марианом Ковачем (10:0), а в полуфинале наш борец в непростом поединке победил представителя Турции Сабана Кизилтаса (18:15).
Андрей Яценко
United World Wrestling
57kg #WrestleNoviSad Medal Match Results— United World Wrestling (@wrestling) 9 марта 2019 г.
🥇 - Andrii YATSENKO 🇺🇦 df. Amirkhan GUVAZHOKOV 🇷🇺, 11-8
🥉 - Saban KIZILTAS 🇹🇷 df. Razvan KOVACS 🇷🇴, 7-5
🥉 - Roberti DINGASHVILI 🇬🇪 df. Mikyay Salim NAIM 🇧🇬, 5-4
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская спортсменка Илона Прокопевнюк стала чемпионкой Европы по борьбе среди спортсменок, не старше 23 лет. Украинка завоевала награду высшей пробы в весовой категории до 62 кг.
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