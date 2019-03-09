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Украинец выиграл чемпионат Европы U-23, поборов россиянина

4.5тЧитать материал на украинском

Украинский борец Андрей Яценко завоевал медаль высшей пробы на чемпионате Европы по борьбе U-23, который проходит в сербском Нови-Саде. В финале соревнований наш спортсмен одолел россиянина Амирзана Гуважокова.

Поединок за главные награды в вольной борьбе в весе до 57 кг завершился со счетом 11:8 в пользу украинского борца.

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В квалификации соревнований Яценко одолел азербайджанца Ислама Базарганова (12:2), в четвертьфинале соревнований украинец без шансов расправился с румыном Разваном Марианом Ковачем (10:0), а в полуфинале наш борец в непростом поединке победил представителя Турции Сабана Кизилтаса (18:15).

Андрей Яценко

Андрей Яценко

United World Wrestling

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская спортсменка Илона Прокопевнюк стала чемпионкой Европы по борьбе среди спортсменок, не старше 23 лет. Украинка завоевала награду высшей пробы в весовой категории до 62 кг.

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Тема
вольная борьба
Место
СербияНови-Сад
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