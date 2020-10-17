Украинец впервые в истории выиграл этап чемпионата мира по Супербайку

Максим Иншаков Другие виды спорта 16:21, 17.10.2020 Обновлено: 16:39, 17.10.2020

Одесский мотогонщик Никита Калинин стал первым в истории украинцем, который выиграл этап чемпионата мира по Супербайку – разновидности кольцевых гонок на мотоциклах, в основе которых лежат серийные конструкции, находящиеся в свободной продаже.

На трассе в португальском Эшториле 21-летний Калинин на SKM-Kawasaki завоевал "золото", опередив ближайшего соперника на 0,054 секунды.

Стоит отметить, что 2 года назад Калинин попал в аварию в гонке на этапе WorldSSP300 в итальянской Имоле. Наш соотечественник шел на 6-м месте, когда один из соперников задел передним колесом мотоцикл украинца.

У него были диагностированы сильный вывих голеностопа, сотрясение мозга, а также много ушибов и растяжений.

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