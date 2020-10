Украинец впервые в истории выиграл этап чемпионата мира по Супербайку

Одесский мотогонщик Никита Калинин стал первым в истории украинцем, который выиграл этап чемпионата мира по Супербайку – разновидности кольцевых гонок на мотоциклах, в основе которых лежат серийные конструкции, находящиеся в свободной продаже.

На трассе в португальском Эшториле 21-летний Калинин на SKM-Kawasaki завоевал "золото", опередив ближайшего соперника на 0,054 секунды.

#WorldSSP300 Tissot Superpole 🏁



Nick Kalinin is the polesitter ahead @Mika8Perez and Bruno Ieraci! #EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/yUcherlXo7