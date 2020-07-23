Украинец стал самым молодым участником квалификации ЧМ в истории

Михаил Морозов Другие виды спорта 11:50, 23.07.2020

14-летний украинец Юлиан Бойко стал самым молодым участником квалификации чемпионата мира по снукеру в истории.

Как сообщает издание EveningExpress, в первом раунде наш соотечественник не сумел обыграть малазийца Тор Чуан Леонга, уступив ему со счетом 3:6. Бойко проигрывал со счетом 1:3 перед перерывом, отыгрался, но опыт 32-летнего соперника позволил ему взять верх над юным украинцем.

Украинец Бойко проиграл малазийцу Тор Чуан Леонгу
Twitter Drafts 3.7

Отметим, что 8 июня 2020 года наш соотечественник получил статус профессионала, став первым в истории профессиональным игроком в снукер с постсоветского пространства. В марте Бойко стал победителем чемпионата Европы "6-red".

Как сообщал OBOZREVATEL, валлийский снукерист Марк Уильямс пришел голым на пресс-конференцию в честь своей победы на чемпионате мира.

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