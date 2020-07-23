Украинец стал самым молодым участником квалификации ЧМ в истории
Юлиан Бойко стал самым молодым участником квалификации ЧМ в истории. World Snooker
14-летний украинец Юлиан Бойко стал самым молодым участником квалификации чемпионата мира по снукеру в истории.
Как сообщает издание EveningExpress, в первом раунде наш соотечественник не сумел обыграть малазийца Тор Чуан Леонга, уступив ему со счетом 3:6. Бойко проигрывал со счетом 1:3 перед перерывом, отыгрался, но опыт 32-летнего соперника позволил ему взять верх над юным украинцем.
Украинец Бойко проиграл малазийцу Тор Чуан Леонгу Twitter Drafts 3.7
Отметим, что 8 июня 2020 года наш соотечественник получил статус профессионала, став первым в истории профессиональным игроком в снукер с постсоветского пространства. В марте Бойко стал победителем чемпионата Европы "6-red".
Как сообщал OBOZREVATEL, валлийский снукерист Марк Уильямс пришел голым на пресс-конференцию в честь своей победы на чемпионате мира.