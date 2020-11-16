Украинец с рекордом завоевал титул самого сильного человека мира. Видео

Михаил Морозов Другие виды спорта 13:14, 16.11.2020 Обновлено: 13:30, 16.11.2020

24-летний украинец Алексей Новиков стал обладателем титула самого сильного человека планеты в 2020 году.

Как сообщается на официальной странице организации World Strongest Man в Facebook, наш соотечественник опередил британца Тома Столтмана и канадца Жана-Франсуа Карона.

Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты
Facebook World Strongest Man

Новиков повторил рекорд исландца Йоуна Паудля Сигмарссона, который в 1984 году стал самым молодым победителем конкурса. Он также установил рекорд соревнования в тяге – 537,5 кг – и стал вторым украинцем, который становился победителем World Strongest Man. Ранее это достяжение дважды покорялось Василию Вирастюку в 2004 и 2007 годах.

Новиков четыре раза становился самым сильным человеком Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 200-килограммовый американец установил фантастический рекорд в жиме лежа.

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