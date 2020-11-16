Украинец с рекордом завоевал титул самого сильного человека мира

24-летний украинец Алексей Новиков стал обладателем титула самого сильного человека планеты в 2020 году.

Как сообщается на официальной странице организации World Strongest Man в Facebook, наш соотечественник опередил британца Тома Столтмана и канадца Жана-Франсуа Карона.

Новиков повторил рекорд исландца Йоуна Паудля Сигмарссона, который в 1984 году стал самым молодым победителем конкурса. Он также установил мировой рекорд в тяге – 537,5 кг – и стал вторым украинцем, который становился победителем World Strongest Man. Ранее это достяжение дважды покорялось Василию Вирастюку в 2004 и 2007 годах.

Новиков четыре раза становился самым сильным человеком Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 200-килограммовый американец установил фантастический рекорд в жиме лежа.