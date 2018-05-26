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Украинец с мировым рекордом выиграл КМ по стрельбе

8.5тЧитать новость на украинском

Украинец Олег Омельчук выиграл 5-й этап Кубка мира по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, который в эти дни проходит в Мюнхене (Германия).

34-летний ривненчанин набрал 243,6 балла, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение украинец улучшил на 1.3 балла.

Олег Омельчук

issf-sports.org

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Серебряную медаль с результатом 242,4 балла выборол немецкий стрелок Кристиан Райтц. "Бронза" в активе китайца Цифэн Ру (221,1).

Отметим, что еще одна представительница Украины, Елена Костевич, стала третьей в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

В декабре прошлого года студент Львовского училища физической культуры Павел Коростылев с мировым рекордом выиграл международные соревнования "RIAC-2017" по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

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Тема
Пулевая стрельба
Персона
Олег Омельчук
Место
ГерманияМюнхен
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