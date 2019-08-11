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Первый в истории! Украинец с рекордом выиграл ЧЕ по прыжкам в воду

2.2т Читать материал на украинском

13-летний украинец Алексей Середа завоевал "золото" континентального первенства по прыжкам в воду, которое с 5 по 11 августа проходило в Киеве, став самым молодым чемпионом Европы в истории.

Наш соотечественник с результатом 488,85 балла занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки, опередив француза Бенджамина Оффре и россиянина Руслана Тернового.

Первый в истории! Украинец с рекордом выиграл ЧЕ по прыжкам в воду

Воспитанник Татьяны Погребной побил достижение британца Томаса Дейли, который побеждал на Евро-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Середе на момент Евро-2019 13 лет и 7 месяцев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду. Пара идеально выступила в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Сборная России выйграла этот чемпионат!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Интересно, кто выиграл общий зачёт?
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