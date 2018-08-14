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Украинец на мотоцикле "Днепр" установил невероятный мировой рекорд

5.2тЧитать новость на украинском

Украинский мотогонщик Сергей Малик установил мировой рекорд скорости на специально подготовленном электромотоцикле "Днепр Электрик". Соревнования прошли на озере Бонневилль в США.

Украинец развил максимальную скорость для электробайков – 168,63 км в час. Впечатляющее достижение было официально подтверждено организаторами заездов.

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Рекорд скорости от Сергея Малика

Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика

Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика

Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика

Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика

Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика

Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика

Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика

Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика

Facebook/Sergii Malyk

Ранее в сети выложили уникальный документальный фильм "Вокруг Украины", который рассказывает о путешествии Малика на мотоцикле вдоль всей границы Украины.

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Тема
мотогонки
Место
США
Объект
мотоцикл
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