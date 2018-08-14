Украинец на мотоцикле "Днепр" установил невероятный мировой рекорд

Украинский мотогонщик Сергей Малик установил мировой рекорд скорости на специально подготовленном электромотоцикле "Днепр Электрик". Соревнования прошли на озере Бонневилль в США.

Украинец развил максимальную скорость для электробайков – 168,63 км в час. Впечатляющее достижение было официально подтверждено организаторами заездов.

Рекорд скорости от Сергея Малика Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика Facebook/Sergii Malyk

Рекорд скорости от Сергея Малика Facebook/Sergii Malyk

Ранее в сети выложили уникальный документальный фильм "Вокруг Украины", который рассказывает о путешествии Малика на мотоцикле вдоль всей границы Украины.