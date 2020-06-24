Украинский боец смешанного стиля (MMA) Александр Доскальчук проведет бой с россиянином Тагиром Уланбековым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок пройдет в ночь на 19 июля на "бойцовском острове" в Абу-Даби. Для обоих спортсменов выступление станет дебютным в рамках промоушена, говорится в официальном Instagram UFC Russia.

В активе бойцов по десять побед и одному поражению на профессиональном уровне в MMA. Оба ранее выступали в российских промоушенах: 29-летний Уланбеков в GFC и Fight Nights Global, а 30-летний Доскальчук — в M-1 Global.

Украинец из UFC проведет бой с россиянином на "бойцовском острове" Instagram UFC Russia

"Бойцовский остров", на котором пройдет серия турниров UFC представляет собой искусственный остров Яс, расположенный неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Площадь острова, построенного в 2009 году за 36 миллиардов долларов, составляет 25 квадратных километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Доскальчук защитил пояс чемпиона M-1 Global в легком дивизионе, одержав победу над казахом Арманом Ашимов (8-3-1).